Denise Pipitone, l'annuncio: "Nuovo testimone e nuova lettera firmata" Cronaca 6 Giugno 2021

Ci sarebbero delle novità nel caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Ad annunciarle è il collega Milo Infante, che da sempre è al fianco della famiglia di Piera Maggio per la ricerca della bambina.

Nuovo testimone e nuova lettera sul caso Denise Pipitone

Il conduttore di “Ore 14“, programma in onda su Rai 2, con un post su Facebook ha annunciato che ci sarebbero nuovi risvolti sulla sparizione di Denise Pipitone. Infante ha spiegato che verranno rivelati alcuni retroscena su Claudio Corona, fratello di Anna. Tempo fa l’uomo era intervenuto in merito ad alcune dichiarazioni fatte sulla sua famiglia e su possibili pericoli, spiegando che non c’era nulla da temere.

Infante ha poi parlato di un nuovo testimone e di una nuova lettera che questa volta sarebbe firmata. Una missiva, a firma di una persona anonima, era stata inviata qualche settimana fa nello studio legale di Giacomo Frazzitta. Stando a quanto dice il conduttore, dunque, ce ne sarebbe un’altra. Queste le sue parole: “Vi aspettiamo LUNEDI 7 GIUGNO alle 14 per raccontarvi qualcosa che ancora non sapete di Claudio Corona e della sua famiglia, di un nuovo testimone e di una nuova lettera questa volta firmata che apre scenari interessanti e di un’auto che tutti cercano e che qualcuno si era “dimenticato” di avere”.

Il post di Milo Infante