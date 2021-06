0 Facebook Dramma a Piombino, si schianta con la moto e muore il napoletano Alessio Buonocore News 7 Giugno 2021 16:30 Di redazione 2'

Drammatico incidente a Piombino, in provincia di Livorno. Alessio Buonocore, originario di Napoli, ha perso la vita a soli 41 anni. La notizia della sua morte è giunta fino agli amici e ai parenti della sua città natale, creando grande sconforto in tutta la comunità.

Alessio si era trasferito nella provincia di Livorno per lavoro, già da qualche tempo. Ieri era in sella alla sua moto, quando intorno alle 4, alla rotonda di via Regina Margherita è avvenuto il dramma. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del moto, urtando un’auto posteggiata: l’uomo, sbalzato a terra, sarebbe poi finito sotto un furgone in sosta.

Inutile l’arrivo dei soccorsi, Alessio è deceduto sul colpo e per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente, hanno provveduto ad effettuare i rilievi per determinare la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. La Procura di Livorno ha aperto d’ufficio un’inchiesta, il magistrato dovrà decidere se disporre l’esame autoptico sul corpo dell’uomo e affidare una perizia tecnica.