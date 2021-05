0 Facebook Denise Pipitone trovata ragazza somigliante in Sud America, parla a Chi l’ha visto: “Ho 29 anni e mi chiamo Maria Grazia” Cronaca 27 Maggio 2021 08:22 Di redazione 2'

Tramite i social è giunta in Italia una nuova segnalazione su Denise Pipitone sulla presenza di una ragazza in Ecuador che somiglia alla figlia di Piera Maggio. Chi l’ha Visto è riuscito a mettersi in contatto con la persona in questione. Nella puntata di mercoledì 26 maggio 2021 Federica Sciarelli ha trasmesso una breve intervista telefonica.

La ragazza in Sud America che somiglia a Denise Pipitone

La ragazza in Ecuador non è Denise Pipitone. Non si chiama Denise ma Maria Grazia. Ha sempre vissuto a Gioiania, in Brasile, e non era a conoscenza della vicenda italiana: “Ho 29 anni, è una notizia falsa. Non sono Denise, non sono mai stata in Italia. C’è una leggera somiglianza, ma non sono io”.

Piera Maggio risponde alla segnalazione a Chi l’ha visto

Piera Maggio non perde la speranza. Ai microfoni del programma ha dichiarato di cercare la figlia ogni giorno e spera che arrivi la segnalazione che la riporti a casa. 17 anni sono pesanti e non si è mai sbilanciata più di tanto sulle numerose segnalazioni arrivate in tutto questo tempo: “Non mi sbilancio, la mia esperienza non è positiva, aspetto gli eventi per pronunciarmi di più”.