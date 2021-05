0 Facebook Matteo, 35enne morto sul posto di lavoro: il commovente messaggio della fidanzata Cronaca 27 Maggio 2021 13:01 Di redazione 2'

“Oggi è il nostro anniversario, ma tu non ci sarai”. Così Claudia, fidanzata di Matteo Leone, il 35enne morto in un incidente nel porto di Salerno, ricorda il giovane nel giorno del loro anniversario.

Il ragazzo era dipendente della cooperativa Flavio Giola, e si trovava a lavoro quando è stato investito da una macchina operatrice guidata da un collega. Matteo è stato portato con urgenza in ospedale ma purtroppo è deceduto poco dopo. A due giorni da quel tragico evento, oltre la sua fidanzata Claudia, anche gli amici hanno voluto ricordarlo con numerosi messaggi sui social.

“Oggi è il nostro anniversario, ma tu non ci sarai”. Matteo Leone era “colonna portante” del gruppo ultras Centro Storico. In piazza Sedile del Campo e negli altri luoghi della città vecchia sono stati rimossi i festoni per celebrare la promozione in A della Salernitana, come riportato da Salerno Today.

“Tu, colonna portante dal 2003, sempre presente, disponibile e premuroso con tutti noi. Siamo cresciuti insieme, non basterebbe un libro per raccontare tutte le cose che abbiamo vissuto insieme ma ne avremmo dovute vivere ancora tante fratello. Questa volta l’hai fatta grossa imprenditó, ci hai lasciati così, in un dolore incolmabile. Sarai per sempre con noi, in ogni passo, in ogni istante, in ogni birra che stapperemo e in ogni luogo in cui saremo. Riposa in pace fratello, veglia sulla tua famiglia e sulla tua amata Claudia. Ti vorremmo bene per sempre, i tuoi fratelli”, scrivono gli ultras Centro Storico, gruppo del quale Matteo faceva parte.

La tragica notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità. Oggi sul corpo di Matteo sarà eseguita l’autopsia, per stabilire con certezza le cause e la dinamica del sinistro. Il ragazzo due anni fa era riuscito a sconfiggere la leucemia. segno della sua forza e della sua grande voglia di vivere. Purtroppo però la sua vita è stata spazzata via da un tragico incidente sul lavoro.