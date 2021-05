0 Facebook Denise Pipitone, Jessica Pulizzi e l’ex fidanzato: “Dopo quella sera non l’ho più voluta incontrare” Cronaca 27 Maggio 2021 09:07 Di redazione 2'

La trasmissione Chi l’ha visto? ha dedicato larga parte della puntata di questa settimana al Caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Dopo aver chiarito la questione della presunta ragazza in Ecuador, il programma di Raitre è tornato sulla famosa intercettazione ambientale che riprendeva un dialogo tra Jessica Pulizzi e il suo ex fidanzato.

I due, recatisi in una campagna dove dovevano appartarsi, scambiavano parole sospette. “Hai ammazzato a chidda?”, le chiedeva lui. Al processo, Jessica ha sempre detto di riferirsi a delle galline: in quel casolare infatti per accedere bisognava scavalcare un muretto e saltando si finiva tra le galline, col pericolo di schiacciarne qualcuna.

Ma c’è un’incongruenza: nell’intercettazione, come fatto notare dall’avvocato Frazzitta durante il processo, l’ex di Jessica le chiede “hai ammazzato a chidda?” prima che la ragazza scavalchi il cancello. Quindi “chidda” non può essere riferito ad una gallina. “Non so, non ricordo. Mi riferivo alle galline, non mi riferivo ad altri animali e nemmeno a persone”, spiegava la Pulizzi in aula. Come raccontato sempre dall’ex al processo, in quell’incontro i due non ebbero rapporti intimi, perché il giovane era turbato da qualcosa. Alle domande dell’avvocato, l’ex di Jessica dice e non dice, ma spiega che dopo quella sera “non ho più voluto incontrarla”. Un altro punto oscuro in una storia che a 17 anni di distanza è sempre più complicata.