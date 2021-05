0 Facebook Chi è la ragazza in Ecuador che somiglia a Denise Pipitone, l’intervista a Chi l’ha Visto Spettacolo 26 Maggio 2021 20:04 Di redazione 2'

Trovata la ragazza in Ecuador che somiglia a Denise Pipitone. L’intervista esclusiva sarà trasmessa nella puntata di questa sera a Chi l’ha Visto. Qualche giorno fa era diventata virale in rete l’immagine di una giovane che avrebbe una grande somiglianza con la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 e sua madre.

Ragazza in Ecuador somiglia a Denise e Piera Maggio

La segnalazione, grazie anche all’hashtag lanciato da Piera Maggio ‘troviamodenise’, era arrivata fino alla madre, che però assieme al suo legale ha voluto gestire la cosa in modo cauto. In 17 anni, infatti, sono moltissime le somiglianze trovate in tutto il mondo e fino ad oggi, purtroppo i vari avvistamenti si sono sempre rivelati privi di fondamento. Si pensi all’ultima della giovane russa Olesya Rostova. Questa volta, però, in tantissimi, dopo aver visto l’immagine della ragazza dell’Ecuador, continuano a ripetere: “La somiglianza è impressionante”, “Speriamo sia lei”.

L’intervista alla ragazza dell’Ecuador che somiglia a Denise Pipitone e Piera Maggio sarà mandata in onda questa sera durante la trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Il programma Chi l’ha visto in tutti questi anni non ha mai smesso di cercare la bambina scomparsa nel nulla nel 2004. Ma si discuterà anche di altri aspetti interessanti rispetto al caso, saranno analizzati documenti esclusivi che potrebbero essere importanti ai fini delle indagini.

Nuovi indagati nel caso di Denise Pipitone

Intanto qualche giorno fa la trasmissione Quarto Grado aveva annunciato in esclusiva l’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, notizia che Piera Maggio avrebbe appreso proprio dal programma tv. Motivo per cui, anche attraverso il legale Frazzitta, aveva espresso tutto il suo sdegno rispetto alla vicenda.

Il post del programma Chi l’ha Visto