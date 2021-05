0 Facebook Testimonianza Battista Della Chiave, Chi l’ha Visto trova il cavalcavia: “Da lì sono arrivati al mare” Cronaca 25 Maggio 2021 16:36 Di redazione 2'

Chi l’ha Visto è tornato sul caso di Denise Pipitone. Il programma condotto da Federica Sciarelli, che da sempre segue la vicenda della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2017, in una delle ultime puntate aveva mandato in onda la testimonianza di Battista Della Chiave, con l’interpretazione di un esperto. L’uomo, ormai deceduto, era sordomuto e all’epoca della sparizione della bambina disse di averla vista subito dopo la denuncia in compagnia di due uomini.

Il cavalcavia a Mazara del Vallo indicato da Battista Della Chiave

L’uomo fu ascoltato dalla Procura di Marsala e la sua testimonianza fu interpretata da un’esperta Lis nel 2013. Ma secondo il programma condotto da Federica Sciarelli la trasposizione sarebbe stata poco chiara a causa di una errata interpretazione. Motivo per cui Chi l’ha Visto ha chiesto a un esperto di ricostruire quanto detto da Della Chiave. Nella conversazione aveva parlato di un cavalcavia e di un faro.

Un’inviata del programma di Federica Sciarelli ha fatto un sopralluogo vicino a un cavalcavia che potrebbe essere quello dal quale la barca con a bordo Denise si sarebbe allontanata: “Un altro posto che potrebbe corrispondere all’indicazione di Battista Della Chiave si trova nel cuore di Mazara del Vallo a 9 km di distanza da Rieti. I nostri interpreti traducono cavalcavia ‘Hanno superato un cavalcavia, sono arrivati al mare (ndr: traduzione della testimonianza)’. Il cavalcavia c’è, sotto il fiume Mazaro, ci sono tante barche, alcune a remi, proprio come quella descritta da Battista. Più avanti verso il mare c’è un porticciolo e un faro. Battista aveva parlato proprio di un faro all’interprete della Procura”, questo quanto raccontato nel servizio di Chi l’ha Visto.

