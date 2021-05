0 Facebook Denise Pipitone, arriva il colpo di scena: indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave Cronaca 21 Maggio 2021 22:49 Di redazione 2'

Colpo di scena nel caso della scomparsa di Denise Pipitone: Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati dalla Procura di Marsala. A renderlo noto, questa sera, il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi.

In trasmissione è stato poi aggiunto che sempre la Procura intende far analizzare delle intercettazioni ambientali: una all’interno del commissariato di Mazara del Vallo, la seconda invece catturata da una “cimice” applicata sul motorino di Jessica Pulizzi. Lo scopo degli inquirenti è quello di riesaminare questo materiale audio impiegando le nuove tecnologie per poi incrociare i risultati con gli altri atti delle indagini.

Nei giorni scorsi Alberto Di Pisa, ex procuratore capo di Marsala, in un’intervista rilasciata a Chi L’Ha Visto, riferendosi proprio ad Anna Corona e alla figlia Jessica aveva sottolineato proprio il ruolo di Anna Corona e della figlia. “La tesi che io ho sempre sostenuto e che continuo a sostenere è che questa vicenda nasce in ambito famigliare – ha detto l’ex pm – Jessica, figlia del papà biologico di Denise, riteneva la piccola la causa della distruzione della sua famiglia. Secondo noi è stata lei a prelevare la bambina quel giorno, per poi darla ad altre persone che a loro volta l’hanno affidata agli zingari”.

Di Pisa, riferendosi alla nuova inchiesta aperta dalla procura di Marsala e alla possibilità che le indagini possano portare a dei riscontri, ha spiegato che c’è bisogno di elementi nuovi e finora mai emersi: “Altrimenti è inutile”, ha concluso, prima di emettere un giudizio molto severo di Jessica e Anna Corona: “Quelle due donne sono terribili, capaci di tutto secondo me”.

Quanto a Giuseppe Della Chiave si tratta del nipote di Battista, il testimone sordomuto ascoltato dalla Procura che indaga sulla scomparsa della piccola da Mazara del Vallo e che sostiene di sapere molto di quanto accaduto alla bimba. “Denise Pipitone è stata rapita da due uomini e portata via in moto e poi in barca”, ha detto.