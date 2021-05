0 Facebook Piera Maggio attacca la famiglia Corona: “Dite cosa ci avete fatto in strada, basta con le bugie” Cronaca 9 Maggio 2021 12:42 Di Sveva Scalvenzi 2'

Era inevitabile che l’intervista di Anna Corona a Quarto Grado suscitasse l’ira di Piera Maggio e dei familiari di Denise Pipitone. L’ex moglie di Pietro Pulizzi ha teso una mano alla madre della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, esprimendole la sua solidarietà come madre.

Piera Maggio attacca Anna Corona e i suoi familiari

Parole che non sono piaciute a Piera Maggio, che le aveva subito risposto con un post su Facebook. A distanza di alcune ore dalla pubblicazione del messaggio, la madre di Denise ha voluto ribadire il suo pensiero nei commenti e ha scritto: “Quarto Grado…Solidarietà finta. Vergognoso e inaccettabile perché il trio AC, JP e parenti, non dicono anche dopo il sequestro di Denise il comportamento schifoso avuto nei nostri riguardi tutte le volte che ci si incontrava per le vie di Mazara. Basta con le bugie, siamo stanchi. Dite a verità!“.

In tanti hanno applaudito all’ultimo commento di Piera Maggio, esprimendole tutta la solidarietà in un momento per lei difficile. Ma soprattutto molti sono stati i complimenti al grande coraggio che ha avuto.

Il post di Piera Maggio con il commento citato