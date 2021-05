0 Facebook Maria De Filippi imbarazza Alessandra Celentano: “Guarda che lui è già sposato” Spettacolo 9 Maggio 2021 13:10 Di redazione 1'

Momenti di imbarazzo durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, quando la conduttrice si è divertita a stuzzicare Alessandra Celentano. Dopo la proclamazione della seconda finalista, queen Mary ha chiesto all’insegnante di danza e a Rudy Zerbi di dirigersi verso la postazione prima che si esibissero Sangiovanni e Deddy.

La battuta di Maria De Filippi ad Alessandra Celentano

Poi rivolgendosi alla Celentano ha detto: “Devi toglierti la corona. Ti è rimasta in testa dall’altra volta…poi non sei una reale ed Emanuele Filiberto è già sposato”. Non contenta la De Filippi parlando ai due ragazzi che si stavano per esibire ha detto: “Ma vi fate rappresentare da lei?”.

La situazione è diventata ancora più imbarazzante, quando Rudy trasportando le sfere e la mano dorata ha detto: “Qui mi cade una palla”. La De Filippi, con severità ma allo stesso tempo ironia, ha chiarito: “Una sfera Rudy, una sfera”.