Anna Corona rompe il silenzio e torna a parlare. L‘ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone, è intervenuta ai microfoni di Quarto Grado e ha voluto chiarire la sua posizione rispetto al caso della sparizione della bambina.

Anna Corona parla del caso di Denise Pipitone

Nel ribadire la sua innocenza ha detto: “Io desidero la verità, perché rende le persone libere. Noi siamo persone pulite per quanto riguarda questa situazione, lo ha dimostrato il processo. È pazzesco quello che stiamo subendo anche a livello di minacce, perché io sono mamma quanto Piera. Non ho mai sentito (e non sarei la prima) che si tocca una bambina, perché c’è stato un tradimento. I figli valgono molto di più di un tradimento”.

L’intervista arriva proprio in seguito all’ispezione avvenuta in quella che era stata la casa della madre di Anna Corona. Si cercava una botola in un garage, i controlli si sono poi conclusi con un nulla di fatto. “Io non ho paura, perché quel giorno ero al lavoro”.

Anna Corona ha poi voluto inviare un messaggio a Piera Maggio, madre di Denise Pipitone: “Sono solidale con te e sono anch’io alla ricerca della verità. Conosco il tuo dolore, è sicuramente atroce e nessuna mamma dovrebbe mai provarlo. Io sono con te, mi affianco a te in qualsiasi cosa possa risultare utile a far saltare fuori la vera verità”.

Il video dell’intervista ad Anna Corona