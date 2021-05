0 Facebook La solidarietà di Anna Corona, Piera Maggio su tutte le furie: “Vergogna, non lo accettiamo” Cronaca 8 Maggio 2021 13:35 Di redazione 2'

Dopo l’intervista di Anna Corona andata in onda durante l’ultima puntata di Quarto Grado, non è tardata ad arrivare la risposta di Piera Maggio e Pietro Pulizzi. La madre e il padre di Denise Pipitone non accettano la mano tesa dalla donna.

Piera Maggio contro Anna Corona

La signora Corona nel corso dell’intervista aveva spiegato che lei non avrebbe mai potuto compiere qualcosa contro una bambina: “Anche se c’è stato un tradimento non si toccano i bambini”. Poi, dopo aver detto di essere stata vittima di minacce e di non temere nulla perché il giorno in cui sparì Denise lei era a lavoro, si è diretta a Piera Maggio e le ha espresso tutta la solidarietà di una madre.

Parole che però non sono affatto piaciute alla madre di Denise Pipitone, che ha ribadito la sua posizione: “Vergogna, dopo 17 anni di bugie non accettiamo la finta solidarietà attraverso un appello. Vogliamo Verità e giustizia”. Il post di Piera Maggio ha ricevuto molti like e commenti da parte di chi ha voluto darle tutto il proprio sostegno in questa lotta che va avanti da 17 anni. La madre della bimba scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004 ancora una volta può contare con il supporto di tante persone che hanno seguito la triste vicenda dall’inizio.

Il post di Piera Maggio