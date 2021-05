0 Facebook Incidente a San Felice a Cancello, schianto auto moto: Giacomo Carbone muore a 43 anni, lascia due figli Cronaca 9 Maggio 2021 12:11 Di redazione 2'

Drammatico incidente a San Felice a Cancello. Intorno alle 07 di questa domenica mattina, in via Napoli, una moto si è scontrata contro una Fiat 600. Il centauro, Giacomo Carbone 43 anni, è morto sul colpo. La tragica notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione il motocilista, per ragioni che sono ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe urtato contro l’automobile, travolgendo tutte le fioriere presenti in strada e finendo nei pressi dell’entrata del supermercato Decò. La dinamica dell’incidente sarà ricostruita anche con le telecamere presenti sul posto, che confermeranno la prima analisi.

Giacomo Carbone, originario di Acerra, viveva con la famiglia nella frazione San Marco di Santa Maria a Vico. Lascia la moglie e due figli piccoli. Alcuni familiari sono accorsi sul luogo dell’incidente non appena hanno appreso la notizia. La salma della vittima è stata trasferita nel reparto di Medicina Legale dell’ospedale di Caserta.