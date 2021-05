0 Facebook Caso Denise, perito interviene su intercettazione a casa di Anna Corona: “E’ probabile che sia Denise” News 9 Maggio 2021 20:08 Di redazione 2'

Si torna a parlare del caso di Denise Pipitone anche a Domenica Live. Nel corso del talk show condotto da Barbara D’Urso sono state ascoltate diverse persone in merito agli ultimi episodi legati alla riapertura delle indagini sulla scomparsa della bambina.

Secondo l’ex procuratore di Marsala, Alberto Di Pisa, spiega che per lui la riapertura delle indagini sembrerebbe una cosa mediatica e secondo lui all’epoca potrebbero esserci stati degli errori: “Credo che questa riapertura delle indagini, con un sopralluogo effettuato a distanza di quasi vent’anni nella casa dove aveva abitato Anna Corona, sia stato fatto ad uso mediatico. Cosa vuoi trovare dopo vent’anni? All’inizio è stata fatta una grande confusione. Nei giorni immediatamente successivi, indagavano polizia, carabinieri, finanza, vigili urbani e questo sicuramente ha danneggiato”. Poi ha aggiunto la tesi che la Procura all’epoca seguì: “La tesi della Procura è sempre stata che la bimba fosse stata presa da Jessica. A Mazara del Vallo nessuno parlava. Una bambina, portata via alle 12. Qualcuno ha visto sicuramente”.

Intercettazione a casa di Anna Corona

In studio è posti stato ascoltato un perito fonico forense, Michele Vitiello, in base all’intercettazione di una telefonata giunta a casa di Anna Corona, dove si ascolterebbe la donna dire “Stai zitta” a una bambina. Per Vitiello la possibilità che quella bambina sia proprio Denise c’è: “Le probabilità ci sono e sono molto alte”. Secondo lui bisognerebbe seguire questa pista.