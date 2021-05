0 Facebook Dramma della domenica, auto si ribalta: muoiono marito e moglie di 36 e 33 anni Cronaca 9 Maggio 2021 19:46 Di redazione 1'

Domenica di sangue sulle strade. Un terribile incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 sulla Perugia-Bettolle. Un’automobile, per dinamiche che sono ancora da chiarire, si è ribaltata sbalzando le due persone all’interno fuori dall’abitacolo, marito e moglie.

Marito e moglie muoiono in un incidente

L’uomo, 36enne residente a Caserta, è deceduto sul corpo. La donna, 33 anni anche lei del comune campano, è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, trasportata in codice rosso in elicottero, purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 112, sia dell’Aretino che del Senese. Aumenta il bilancio di un weekend di sangue sulle strade italiane.