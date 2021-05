0 Facebook Trovata botola, lo sfogo di Piera Maggio: “Sono choccata, non immaginavo si parlasse di cadavere” Cronaca 5 Maggio 2021 17:59 Di redazione 3'

Piera Maggio si sfoga dopo aver appreso dell’ispezione che i carabinieri stanno facendo questo martedì pomeriggio nella casa della madre di Anna Corona. Presente anche il comparto della Scientifica che si starebbe occupando dei rilievi anche se fonti investigative avrebbero smentito che si stia cercando un cadavere.

Trovata botola che probabilmente porta a un pozzo

Sembrerebbe che i militari stiano cercando anche una stanza in cui potrebbe essere stata nascosta la piccola Denise Pipitone. Sulla base di alcune segnalazioni – negli ultimi giorni in Procura ne sono arrivate diverse – gli inquirenti stanno verificando se nella casa dell’ex moglie del padre naturale di Denise siano stati fatti lavori edilizi. Piantine catastali alla mano, i carabinieri perlustrano l’appartamento per capire se su un muro ci siano segni di intonaco piu’ recente o tracce di una stanza murata dove qualcuno ha potuto tenere nascosto la bambina.

Intanto è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, in via Pirandello 55 a Mazara del Vallo. I pompieri, dopo un primo confronto con i carabinieri che presidiano esternamente l’appartamento dove ha abitato Anna Corona, sono entrati all’interno attraverso uno dei due garage dell’appartamento. Si tratta del vano dove e’ presente una botola di ferro dalla quale, con molta probabilita’ si accede a un pozzo oggetto di una prima ispezione.

Caso Denise, spunta una botola: le parole di Piera Maggio

Intanto la madre di Denise Pipitone ha raccontato nella trasmissione ‘Ore 14’ su Rai 2 di aver appreso di quest’ispezione dai media: “Sono choccata: ho saputo questa notizia dai giornali. Non sapevo nulla di questo accertamento: so che gli accertamenti devono essere fatti ma non immaginavo che si parlasse di un ‘cadavere’ di Denise. Avrei voluto un minimo di delicatezza e avrei voluto che mi fosse stata data notizia di questo accertamento attraverso il mio legale”.

Piera Maggio si domanda per quale motivo non abbiano avuto più delicatezza nei suoi confronti: “Tutto questo non e’ giusto – ha aggiunto Maggio -. Qual e’ la delicatezza nei confronti di una madre? Cosa mi hanno dimostrato? Che parlano con me attraverso i giornalisti? La riservatezza era dovuta. Ho sempre detto che fino a prova contraria Denise va cercata – ancora la donna visibilmente scossa -. Se mi dimostrano il contrario mi fermo, ma devono dimostrarmelo e non devono dirmelo attraverso i giornali”. La madre di Denise ha poi deciso di lasciare la trasmissione.