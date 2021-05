0 Facebook Caso Denise, ispezione in casa dell’ex del padre: “Si cerca botola o un muro dove potrebbero aver nascosto un corpo” Cronaca 5 Maggio 2021 13:42 Di redazione 2'

I carabinieri della Scientifica di Trapani stanno effettuando una ispezione nell’abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l’ex moglie di Pietro Pulizzi, papa’ biologico della piccola Denise Pipitone.

Caso Denise, ispezione nella casa che fu di Anna Corona

La donna e’ la mamma di Jessica Pulizzi (sorellastra della piccola scomparsa l’1 settembre 2004), finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio. Dopo che era stata annunciata l’apertura delle indagini sul caso della sparizione di Denise Pipitone, i militari stanno eseguendo quest’ispezione. Del caso si discuterà questa sera durante la puntata di Chi l’ha Visto.

Proprio dalla pagina del programma condotto da Federica Sciarelli è stata annunciata quest’ispezione. Secondo quanto riportato i militari starebbero effettuando alcune verifiche dopo diverse segnalazioni su un corpo nascosto in un muro o in una botola. Verifiche per segnalazioni sul corpo nascosto in un muro e su una botola che porterebbe a uno scantinato.

Il soprlluogo dei carabinieri

Il sopralluogo, disposto dalla Procura di Marsala, sta avvenendo “per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili“. Da alcuni giorni la Procura di Marsala ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Denise.