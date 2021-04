0 Facebook La telefonata di Anna Corona a Chi l’ha visto, nuovi documenti inediti sul caso Denise Pipitone Spettacolo 28 Aprile 2021 18:09 Di redazione 2'

Nella puntata di Chi l’ha visto di questa sera si torna a parlare del caso Denise Pipitone. Sulla pagina Facebook del programma condotto da Federica Sciarelli è stato anticipato che saranno mostrati nuovi documenti inediti sul rapimento della bambina.

Intanto Gennaro Spinelli, presidente dell’Unione della Comuità Romanès in Italia, ha voluto dimostrare tutta la solidarietà dell’associazione a Piera Maggio: “La nostra più grande solidarietà a Piera Maggio, ma non siamo noi che rubiamo i bambini”. Cresce l’attesa per la puntata di stasera di Chi l’ha visto. A giudicare dal video pubblicato sulla pagina Facebook del programma si potrebbe tornare a parlare di una telefonata di Anna Corona, ex moglie del padre di Denise, Piero Pulizzi, con un certo Salvatore.

Dalle intercettazioni della chiamata si sente Anna Corona dire al signor Salvatore di guardare il telegiornale, presumibilmente per aggiornarsi su quanto accaduto a Mazara del Vallo. “Segui il telegiornale e per favore lasciamo stare. […] Salvatore per ora non voglio sapere più niente. La posso chiudere questa telefonata con te o no?”, queste le parole della signora Corona. Non si sa quali documenti saranno mostrati questa sera a Chi l’ha Visto, ma potrebbero avere un collegamento con questa famosa telefonata.

