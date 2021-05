0 Facebook Botola nella casa della madre di Anna Corona, ricerche del corpo smentite: Piera Maggio lascia trasmissione tv News 5 Maggio 2021 16:17 Di redazione 2'

Si è prolungata fino al pomeriggio l’ispezione da parte dei carabinieri delle investigazioni scientifiche di Trapani che stanno effettuando nella palazzina che era stata abitata da Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise Pipitone, hanno anche controllato una botola che si trova in uno dei due garage. Il provvedimento è stata disposta dalla Procura di Marsala. “Per verificare – dicono gli inquirenti – lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili”.

Ispezione nella casa della mamma di Anna Corona, Piera Maggio abbandona trasmissione

Fonti investigative di Marsala, però, smentiscono che siano in atto ricerche del corpo di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. L’indiscrezione era emersa nel corso della trasmissione di Rai 2 “Ore 14” alla quale stava partecipando anche la mamma di Denise, Piera Maggio, e il suo avvocato Giacomo Frazzitta. E’ stato proprio quest’ultimo, nel corso della trasmissione, a rendere noto di avere ricevuto un link con la pubblicazione dell’indiscrezione che non ha pero’ trovato alcuna conferma ufficiale da parte della Procura. Il legale ha stigmatizzato la fuga di notizie, mentre la mamma di Denise, visibilmente provata, ha chiesto di abbandonare la trasmissione.

Cosa si cerca nella casa della mamma di Anna Corona

Intanto continua l’ispezione nell’edificio che e’ disabitato da tempo. L’obiettivo dei militari dell’Arma e’ pure riscontrare l’esistenza di una botola che porterebbe a uno scantinato nella casa della mamma di Anna Corona, che non sarebbe mai stata ispezionata, cosi’ come hanno riferito alcuni media. Nei giorni scorsi i pm di Marsala hanno ascoltato a sommarie informazioni l’ex pm Maria Angioni, titolare delle prime indagini sulla scomparsa della piccola Denise e adesso in servizio a Sassari.