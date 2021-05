0 Facebook Martina Miliddi e il nuovo amore con Raffaele e Stefano De Martino? Spettacolo 5 Maggio 2021 18:21 Di redazione 2'

Sono diverse le voci girate su una presunta relazione tra Martina Miliddi e Stefano De Martino. Molte indiscrezioni alimentate dal rapporto instauratosi ad Amici tra il giudice napoletano e la giovane ballerina. Tutti rumors mai confermati o smentiti da parte dei diretti interessati. E adesso pare proprio che l’ex concorrente del talent show abbia trovato un compagno e non si tratta dell’ex di Belen Rodriguez.

Con chi è fidanzata Martina Miliddi

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, pare che Martina si sia molto avvicinata a Raffaele Renta, cantante di Amici, anche lui eliminato da poco. Tra i due era già nata una buona amicizia quando si trovavano nella casetta della scuola, ma la ballerina all’epoca era impegnata con Aka7even, dal quale si è poi separata. E adesso che anche Raffaele è uscito pare che si siano avvicinati nuovamente.

Stefano De Martino e Martina Miliddi sono stati assieme?

Dunque, Stefano De Martino sarebbe solo un lontano ricordo per la giovane ballerina. In un ultima diretta alla domanda di un followers che le chiedeva cosa ci fosse tra lei e il bel ballerino napoletano, era apparsa piuttosto imbarazzata. Ma se la storia con Raffaele dovesse essere confermata vorrebbe dire o che con l’ex di Belen è già tutto finito o che tra i due non ci sia mai stato nulla.