0 Facebook Bufera in tv, Angela da Mondello va su tutte le furie: “Ti faccio fare la posteggiatrice” Spettacolo 26 Aprile 2021 13:26 Di redazione 2'

Bufera in tv di Angela da Mondello , insulta l’opinionista e abbandona lo studio. La palermitana, diventata famosa per il tormentone sui social ‘Non ce n’è Coviddì‘ è arrivata a Napoli, dove è stata ospite della trasmissione “Solo a verità”.

Bufera in tv, Angela da Mondello va su tutte le furie: “Ti faccio fare la posteggiatrice”

Il conduttore Enzo Bambolina, le ha chiesto di parlare della querelle avuta con Barbara D’Urso. In studio erano presenti anche le opinioniste Tilde Mendes e Michela Fusco, con le quali è scoppiata una vera e propria bufera.

Tutto è iniziato quando Angela ha raccontato i motivi del suo alterco con la D’Urso. “Io non volevo attaccare Barbara – ha dichiarato Angela Chianello -. Sono stata invitata nella sua trasmissione, per carità ho accettato, mi hanno ricevuta bene, anzi benissimo. Però grazie a lei, tra virgolette, io mi trovo in questa situazione – ha continuato la donna – Io sono nata da lei, lei mi ha dato la luce, questa è la verità. Io volevo essere tutelata perché ho ricevuto moltissime minacce. Mia figlia è stata bullizzata, criticata”.

In studio si sono infiammati gli animi delle opinioniste che hanno attaccato Angela: “C’è soltanto un modo per tutelare tua figlia, dovresti spegnere il cellulare, spegnere l’occhio di bue su di te e vedrai che piano piano tutto si ritirerà – ha consigliato Michela -. Ma siccome ho capito che questa giostra piace anche a te, Barbara non te lo può proprio risolvere il problema”.

A quel punto Angela da Mondello è andata su tutte le furie e ha tonato: “E vabbè me lo risolvo io, l’occhio non lo spengo”, ha ribadito la Chianello. Che ha aggiunto: “Tutto quello che mi verrà farò”. Infine si è rivolta a Tilde Mendes che continuava a punzecchiarla: “Vieni a Palermo che ti faccio fare la posteggiatrice, che solo quello puoi fare”. Dopo pochi minuti ha abbandonato lo studio, fortemente risentita.