Angela da Mondello risponde alle critiche: "Non sono stata arrestata, siete invidiosi, smettetela" 10 Novembre 2020

Angela Chianello risponde alle critiche ricevute dopo la notizia che era stata convocata in commissariato per aver girato un videoclip non autorizzato, in cui c’erano più persone che non utilizzavano la mascherina.

Cosa è successo ad Angela da Mondello

Conosciuta da tutti come miss Coviddi, ha girato il video della sua prima canzone che riprende le frasi che l’hanno resa celebre. In poco tempo Angela da Mondello è stata attaccata su più fronti, non solo per non aver rispettato le normative anti-Covid, ma anche perché a detta di molti scherzerebbe su una situazione, come quella attuale, molto grave. Così ha deciso di rispondere alle critiche con una diretta dal suo profilo Instagram, spiegando che non è stata arrestata, ma avrebbe ricevuto solo una multa.

“Tutti hanno detto che sono stata arrestata, che sono stata in Questura, ragazzi la dovete smettere (…)”. Ma finitela di criticarci. Angela non è stata arresta, l’hanno multata per la mascherina ma qual è il problema? Angela ha le spalle larghe per affrontare tutto, siete solo gente invidiosa. Io non sono come voi, non ho mai buttato fango sulle persone per avere notorietà, non ho mai buttato fango sulle persone. Io ci rido, perché tutto quello che abbiamo fatto, l’abbiamo fatto a norma di legge. Ci hanno multato per la mascherina perché quando stiamo sul set abbiamo dovuto levare la mascherina. Ci vediamo su Tik Tok, ho voglia di ridere e di allegria e di festeggiare il successo della mia canzone”, questa la spiegazione di Angela da Mondello.

