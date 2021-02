0 Facebook Angela da Mondello furiosa con Lele Mora: “Mi ha usata, non vivo più. Mio marito ha avuto un infarto” Spettacolo 8 Febbraio 2021 16:43 Di redazione 2'

Angela da Mondello avrebbe già chiuso i suoi rapporti con Lele Mora. I due avevano firmato un contratto per una collaborazione a novembre, ma stando a quanto raccontato dalla signora Chianello a Gossipetv.it, il manager dei vip l’avrebbe solo presa in giro. “Non voglio più fare nulla”, queste le sue parole.

Cosa è successo tra Angela da Mondello e Lele Mora

Miss Non ce n’è Coviddi ha spiegato che Mora l’avrebbe solo utilizzata e che non aveva nessuna intenzione di rappresentarla: “Non sapevo nulla del mondo della tv, ma il nome di Lele Mora è molto noto e così mi sono fidata”, confessa. “Diceva che avrei fatto diversi lavori, tra cui uno spot prodotti di sanificazione. Poi ho scoperto che mi stava solo prendendo in giro. Mi ha ingannata, mi ha usata. Mi ha assicurato che avremmo lavorato insieme, che lui mi avrebbe rappresentata. Ma così non è stato”.

Angela da Mondello ha raccontato che avrebbe scoperto l’inganno di Mora grazie al suo avvocato: “Io volevo solo lavorare in modo onesto, ho sempre fatto la casalinga”. Dopo la firma del contratto avrebbe accertato che un’agenzia si sarebbe occupata della sua immagine e non Lele Mora: “Sono rimasta scioccata perché lui, quando ho firmato il contratto a Milano, ha fatto una storia su Instagram dicendo di essere il mio nuovo agente”.

Cosa ha avuto il marito di Angela da Mondello

La signora Chianello ha specificato che nonostante l’inganno, non firmerà l’annullamento del contratto che dura ancora due anni. Intanto non sta attraversando un buon momento, il marito ha avuto un infarto: “Io non vivo più. Per questa situazione ho avuto una discussione con mio marito che ha avuto un infarto. È stato ricoverato per otto giorni. Ha un cuore che funziona al 45%, ha il cuore di un ottantenne. Prende 5 pillole al giorno”.