Contratto tra Angela da Mondello e Lele Mora: "Ha sofferto molto e si merita la pubblicità"

Angela da Mondello ha firmato un accordo di rappresentanza con Lele Mora. Miss Coviddi e il noto agente dei vip collaboreranno assieme per cavalcare la notorietà della donna diventata famosa per aver detto in un intervento in tv da una spiaggia di Mondello: “Non ce n’è coviddi”.

Angela da Mondello e Lele Mora firmano un contratto

Angela Chianello ha già partecipato in diversi programmi televisivi e adesso ha girato anche un videoclip della sua prima canzone, che l’è costata una convocazione in commissariato poiché non avrebbe avuto i permessi necessari. A comunicare l’accordo con Lele Mora è stata la stessa Angela, che ha condiviso sul suo profilo Instagram il momento della firma con l’agente dei vip.

Le parole di Lele Mora su Angela da Mondello

Mora poi, rispondendo alla domanda di un utente, ha spiegato perché ha scelto di rappresentare miss Coviddi: “Nella vita tutti hanno bisogno di un po’ visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo”.

