0 Facebook Uccide la sorella, chiama la Polizia e si barrica in casa: dramma a Brusciano Cosa è accaduto ad Brusciano. Il fratello ha prima chiamato gli agenti e poi si è barricato nell'appartamento dove è avvenuto il dramma Cronaca 26 Aprile 2021 13:04 Di redazione 1'

Per motivi ancora da chiarire ha ucciso la sorella, probabilmente a coltellate, e poi ha chiamato la Polizia. La tragedia è accaduta a Brusciano. L’uomo ha avvisato gli agenti confessando al telefono di essere stato egli stesso l’autore dell’omicidio.

Cosa è accaduto a Brusciano

La vicenda è avvenuta in un’abitazione di via Rossellini. Non è stata chiarita la dinamica dei fatti. È noto soltanto che l’uomo si è barricato in casa in attesa che arrivassero i poliziotti. Questi ultimi, non senza difficoltà, sono riusciti a entrare in casa e ad arrestare il presunto killer.