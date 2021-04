0 Facebook Funerali di Giovanni Vivenzio il poliziotto dei Falchi morto in un incidente Cronaca 21 Aprile 2021 12:55 Di redazione 2'

Grande commozione per l’addio a Giovanni Vivenzio, il poliziotto dei Falchi di Napoli morto in un drammatico incidente in via Giordano Bruno, mentre era in servizio.

Funerali di Stato per lui, che si sono svolti questa mattina alla Basilica di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito. Presenti i vertici delle forze dell’ordine, assieme alla famiglia del poliziotto.

“Una vita passata “in strada” nella sua amata Napoli – il ricordo delle istituzioni – e ne andava orgoglioso”. Commovente il saluto di colleghi, che hanno voluto omaggiare ‘Gianni’e ricordare la sua professionalità e dedizione al lavoro. Tutti si sono stretti intorno al dolore della moglie e delle figlie, colpite dalla terribile e prematura perdita.

Gianni si trovava sulla moto Ducati guidata dal collega Stefano Cascone, 38enne originario di Castellammare di Stabia, quando avevano ricevuto la segnalazione di uno scooter in fuga da Posillipo. Mentre attraversavano via Giordano Bruno, la moto ha centrato in pieno un’automobile che veniva dal senso di marcia opposto.

La vettura stava svoltando a sinistra per entrare nell’area parcheggio che costeggia la corsia preferenziale. Vivenzio fu soccorso e ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli, dove ha subito un delicato intervento alla testa ed è rimasto in prognosi riservata fino alla tragica notizia del decesso.

