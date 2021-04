0 Facebook Funerali di Gianni, poliziotto morto in servizio. La figlia: “Sono fiera di essere tua figlia” Cronaca 21 Aprile 2021 13:27 Di redazione 2'

“Sarà dura senza di te ma sono orgogliosa di essere tua figlia”. Queste le parole della figlia di Giovanni Vivenzio, il poliziotto dei Falchi di Napoli, morto in un drammatico incidente in via Giordano Bruno, mentre era in servizio.

Ai Funerali di Stato, che si sono svolti questa mattina alla Basilica di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito, erano presenti i più alti vertici delle forze dell’ordine.

Al termine della funzione religiosa la figlia ha voluto parlare ai presenti per ringraziarli della loro presenza e per salutare il suo papà, morto prematuramente mentre compieva il suo dovere.

“So che lui non aveva un carattere facile sapeva trasmettere amore e affetto, alla fine di un mio esame non faceva salti di gioia si limitava a dire lo sapevo perchè sei figlia a me. Hai lasciato tutto così, uova di pasqua ancora incartare, le tue birre in frigo, i tuoi bilancieri… Dobbiamo abituarci che quelle birre non saranno bevute”.

“Durante la tua lunga lotta ho raccolto le testimonianze di chi ti conosceva e sono stata fiera di essere tua figlia. Non ci siamo salutati ma trovo conforto nel fatto che te ne sei andato compiendo il tuo lavoro, sono orgogliosa di te. Dovevamo fare ancora tanto insieme, avrei voluto renderti nonno. M’impegnerò per essere anche solo un quarto di quello che sei stato, manterrò fede alle promesse che ti ho fatto. Tu hai aiutato tutti, hai dato addirittura la vita per te. Sarà dura proseguire senza di te, all’inizio zoppicherò ma spero tu mi potrai guidare.