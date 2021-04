0 Facebook Grave incidente a Napoli, grave un poliziotto: sul posto agenti e soccorsi Cronaca 6 Aprile 2021 17:52 Di redazione 2'

Momenti di tensione a Napoli in via Giordano Bruno, zona conosciuta anche come “La Torretta“, tra la Riviera di Chiaia e piazza Sannazaro, dove è avvenuto un grave incidente sul lato della corsia preferenziale.

Vittime del sinistro, pare siano stati due agenti del Commissariato San Ferdinando (con sede alla Riviera di Chiaia). All’arrivo dei soccorsi, sopraggiunti per il trasporto urgente deil poliziotti in ospedale, si sono udite forti urla provenire dal luogo del’incidente.

Grave incidente a Napoli, coinvolto un poliziotto: “Ve ne dovete andare”

Ancora incerta la dinamica, pare che il sinistro sia avvenuto durante un inseguimento. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia e i caschi bianchi della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di Napoli, guidati dal Capitano Antonio Muriano.

LEGGI ANHE – Le parole della donna coinvolta nell’incidente

Sono in corso i dovuti accertamenti del caso, volti alla ricostruzione della vicenda e per stabilire le eventuali responsabilità. Gli agenti sul posto hanno allontanato tutti i presenti, delimitato l’area e bloccato – per il momento – la viabilità.

a cura di Andrea Aversa e Verdiana Perrotta

La diretta –

Le foto –