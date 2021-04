0 Facebook San Marcellino piange Ada Ranieri, madre di 53 anni scomparsa Cronaca 21 Aprile 2021 11:25 Di redazione 1'

Dolore a San Marcellino per la morte di Ada Ranieri. Madre di tre figli e moglie, è deceduta a 53 anni prematuramente, non si conoscono le ragioni della morte, se fosse malata o se si sia trattato di un malore improvviso.

Dolore per la morte di Ada Ranieri

La notizia della morte di Ada Ranieri è iniziata a circolare sui social nei vari gruppi legati al territorio del comune nel Casertano, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la donna e la sua famiglia. La cinquantatreenne lascia i tre figli Rosalia, Antonio e Raffaele e il marito Nicola. A loro in queste ore sta arrivando tutto il calore di chi ha voluto bene ad Ada.

I funerali di Ada Ranieri si terranno questo mercoledì pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa Maria SS. Assunta in Cielo in Villa di Briano nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno circolando in ricordo della giovane madre, tutti la ricordano come una donna piena di forza e amorevole.