Piera Maggio torna a parlare: "Non ci sono parole per quello che sta accadendo. Grazie" Cronaca 9 Aprile 2021

Piera Maggio torna a parlare dopo la bufera mediatica scoppiata dopo la conferma che Olesya Rostova non è Denise Pipitone. La madre della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 ha dovuto fare i conti con quello che da molti è stato definito un vero e proprio ‘sciacallaggio’ da parte del programma televisivo russo, il cui conduttore si è anche scusato pubblicamente per il fraintendimento che si sarebbe creato.

Piera Maggio ringrazia

La madre di Denise Pipitone ha comunque trovato la forza di ringraziare tutte le persone che le sono state vicine. In un ultimo post pubblicato questo venerdì mattina sul suo profilo social ha anche voluto spiegare il grande stupore rispetto alla mobilitazione nata sempre in rete dopo l’esito negativo del test. Si è infatti diffuso un hashtag Denise Pipitone che sta girando in diverse lingue con l’intento di riuscire a trovare la ormai oggi ragazza.

“Dopo l’esito negativo di quest’ultima segnalazione sta accadendo a partire dai giovani qualcosa di meraviglioso. Stanno diffondendo in varie lingue, le locandine con hashtag #Denisepipitone

Non ci sono parole semplicemente GRAZIE PER ESSERCI “, queste le parole di Piera Maggio. Il post ha condiviso moltissimi like e commenti, in tanti hanno voluto esortare la madre di Denise a non abbandonare la speranza.