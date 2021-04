0 Facebook Spari nel Napoletano, Gianluca lotta tra la vita e la morte: indagini in corso Cronaca 9 Aprile 2021 10:44 Di redazione 1'

Lo scorso giovedì pomeriggio, intorno alle 17, un ragazzo di 27 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco in via Europa, a Casoria, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Gianluca C., ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli, in seguito a un delicato intervento chirurgico, lotta tra la vita e la morte. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sul posto i militari hanno trovato 5 bossoli calibro 7.65.