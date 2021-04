0 Facebook La Campania resta in zona rossa, verso la conferma delle chiusure La Campania resta in zona rossa. I dati relativi ai contagi non descriverebbero un miglioramento tale da causare il cambio di colore Politica 9 Aprile 2021 12:42 Di redazione 1'

Sarebbero poche le speranze della Campania di entrare in zona arancione. Secondo alcune indiscrezioni riportare da La Repubblica, i dati relativi ai contagi non consentirebbero alla regione di avere un pò di respiro.

Rispetto all’ultima volta, nonostante siano migliorati i numeri relativi alle ospedalizzazioni e ai ricoveri in terapia intensiva, l’incidenza dei contagi sulla popolazione resterebbe alta. È comunque attesa la comunicazione ufficiale dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) e del Ministero della Salute.

La Campania resta in zona rossa

In generale sette delle nove regioni attualmente in zona rossa potrebbero entrare in zona arancione dal 13 aprile: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Calabria. Oltre alla Campania, a restare in zona rossa, dovrebbe essere la Valle d’Aosta.