Questo mercoledì sera nel programma “Chi l’ha visto?” sarà dedicato ampio spazio alla vicenda di Denise Pipitone e delle possibili somiglianze con Olesya Rostova, giovane di 21 anni che in Russia ha raccontato di essere stata rapita quando aveva all’incirca cinque anni.

Ragazza simile a Denise, il legale della famiglia vola in Russia

Le dichiarazioni della ventunenne avrebbero riacceso la speranza per Piera Maggio, madre della bambina che nel settembre del 2004 scomparse nel nulla. Sulla vicenda è intervenuto il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, che sarà ospite anche del programma condotto da Federica Sciarelli. L’avvocato ha spiegato che sarà lui a partire per la Russia per fare i dovuti accertamenti: “Andrò io per tutti gli accertamenti, la mamma resta qui – ha spiegato – in realtà già nel 2004, quando la piccola è scomparsa, c’erano delle segnalazioni che ci facevano propendere per una pista russa. Stiamo provando a vedere se ci autorizzano subito senza dover fare i 15 giorni di quarantena. Attendiamo”.

Le parole di Piera Maggio

Piera Maggio, invece, ha commentato con poche parole su Facebook la recente notizia: “In merito alle ultime notizie. Rimaniamo con i piedi ben saldati a terra. Chiediamo ulteriori verifiche attraverso il Dna. Ringraziamo tutti per la vicinanza”.

