Schianto tra una moto e un furgone, muore carabiniere napoletano: si chiamava Andrea Pirrò Cronaca 31 Marzo 2021

Drammatico incidente a Firenze. Un carabiniere originario di Napoli, 39 anni, ha perso la vita in uno scontro a bordo della sua motocicletta. Si chiamava Andrea Pirrò ed era alla guida del suo ciclomotore quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, si è schiantato contro un furgone.

Andrea Pirrò muore in un incidente a Firenze

L’incidente, avvenuto nella mattinata di martedì, è accaduto in via Aretina. Lo schianto è stato fatale, nonostante l’arrivo dei soccorsi sia stato immediato, per Pirrò purtroppo non c’era più nulla da fare. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Il militare lascia una moglie e due figlie piccole. La Municipale indaga sulla dinamica dell’accaduto, dopo aver effettuato i rilievi del caso dovrà accertare eventuali responsabilità.