Il dramma si è compiuto ieri a Marano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Una donna, Marinella Maria Vecchione, avvocato 41enne, ha perso la vita dopo essere caduta dal balcone della propria abitazione sita in via Don Mimì Galluccio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri della locale compagnia. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. La 41enne aveva un figlio piccolo di appena 4 mesi ed era la moglie di un agente della Polizia molto noto in città.

Maria Vecchione soffriva di depressione

Come riportato da Il Meridiano, le prime ricostruzioni parlano inoltre di una presunta depressione post partum che la neomamma si accingeva a vivere, per la quale era anche in cura da uno specialista.