Denise Pipitone, l'avvocato della madre dopo il video di 'Chi l'ha visto?' Cronaca 31 Marzo 2021 08:53

A 17 anni dalla sua scomparsa da Mazara del Vallo di Denise Pipitone la comparsa in tv di una ragazza in Russia molto somigliante a Piera Maggio, mamma di Denise, riaccende le speranze.

La giovane 21enne è stata ospite di una trasmissione russa e ha affermato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi sia sua madre.

Il caso è stato segnalato alla redazione di “Chi l’ha visto?”, la trasmissione di Federica Sciarelli sulla Rai.

La conduttrice ha invitato tutti a restare calmi, in questi anni tanti sono stati i presunti avvistamenti di Denise, ma purtroppo senza esito positivo.

“Attendiamo i risultati di un test del Dna e siamo speranzosi” ha dichiarato il legale Giacomo Frazzitta, che si è espresso a nome della Maggio.

Il legale e Piera Maggio sono in attesa di partire per la Russia, completato l’iter d’autorizzazione da parte del Ministero degli Esteri russo per consentirgli l’ingresso nel Paese, nel rispetto delle norme previste per la pandemia.