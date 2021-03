0 Facebook Serena Rossi e la dolce dedica al compagno Davide Devenuto: “Mi ha cambiato la vita” Spettacolo 17 Marzo 2021 13:45 Di redazione 2'

Serena Rossi sta vivendo un momento d’oro. L’attrice e conduttrice napoletana dopo il successo di Mina Settembre, è al timone di un programma tutto suo “Canzone Segreta“, in onda il venerdì in prima serata.

Serena Rossi e Davide Devenuto più innamorati che mai

Anche la vita privata va a gonfie vele, Serena è legata da anni a Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un Posto al Sole, con il quale ha avuto uno splendido bambino. Recentemente è stato il suo compleanno e l’attrice gli ha voluto fare una dolcissima dedica sui social. Un evento, poiché la Rossi e Devenuto preferiscono mantenere lontana dai riflettori la loro vita privata.

Ma il compleanno di Davide non poteva non essere celebrato, così Serena ha condiviso un’immagine in cui ci sono lei, il compagno e il loro bambino sulla spiaggia mentre sorridono. Il ritratto di una straordinaria famiglia, che è davvero molto unita. All’immagine l’attrice ha aggiunto un commento: “Tanti auguri a quest’uomo qui, che mi ha cambiato la vita. To infinity and beyond”.

Il post di Serena Rossi ha ricevuto moltissimi like e commenti, a dimostrazione di quanto la coppia sia seguita e benvoluta dal pubblico.

Il post di Serena Rossi