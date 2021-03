0 Facebook Scopre che la moglie lo tradisce, la uccide e nasconde il corpo in congelatore per 2 anni Cronaca 17 Marzo 2021 13:47 Di redazione 1'

Una terribile storia arriva da San Diego, Matthew Sullivan, veterano della marina militare, avrebbe ucciso la moglie, convinto di essere stato tradito e solo 2 anni dopo ha deciso di sbarazzarsi del corpo gettandolo in un fiume.

Il corpo della vittima, Elizabeth Sullivan, è emerso nella baia di San Diego due anni dopo la scomparsa della donna. Sono scattate così le indagini che hanno mostrato tracce di sangue nell’abitazione di famiglia e poco dopo è stata ritrovata anche l’arma del delitto. Secondo la ricostruzione l’uomo avrebbe colpito la moglie per 5 volte con un coltello da cucina e poi messo il corpo in un congelatore, dove l’ha custodito per ben 2 anni prima di sbarazzarsene.

I fatti risalgono al 2014 ma in questi giorni per l’uomo è arrivata la condanna definitiva a 16 anni di carcere. Sullivan ha sempre negato ogni responsabilità.