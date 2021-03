0 Facebook Lutto a Ottaviano, addio a Carlo Ambrosio giovane commesso stroncato a soli 38 anni Cronaca 17 Marzo 2021 13:20 Di redazione 1'

Lutto a Ottaviano per la morte di Carlo Ambrosio, 38enne stroncato dal Coronavirus. Era ricoverato da qualche tempo in terapia intensiva, in seguito all’aggravarsi dei sintomi.

Carlo era molto conosciuto nella cittadina vesuviana, dove lavorava in un negozio di articoli di abbigliamento sportivo. A Napoli era noto come vocalist e trasformista, spesso infatti si esibiva nei night napoletani con i suoi spettacoli.

In tantissimi hanno voluto dedicare messaggi di affetto e cordoglio a Carlo, invadendo la sua bacheca Facebook di ricordi: “Quando stamane ho avuto la tua notizia – scrive Umberto – non volevo crederci mai avrei pensato una cosa del genere te forte com’eri.. Ciao Carlo Ambrosio Ferrari fai buon viaggio, ci rivedremo un giorno…”, e ancora si legge “Riposa in pace Ti voglio ricordare così dolce amico mio sempre sorridente…. grazie mille per i meravigliosi spettacoli fatti insieme … Carlo Ambrosio Ferrari grande artista!”.