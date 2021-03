0 Facebook Serena Rossi e il matrimonio con Davide, l’attrice svela: “Non ci sposiamo” Spettacolo 11 Marzo 2021 11:45 Di redazione 2'

Serena Rossi dopo il successo di ascolti della fiction tv Mina Settembre ed essere stata ospite di una delle puntate dell’ultimo Festival di Sanremo, da venerdì 12 marzo su Rai1 sarà’ la padrona di casa di ‘Canzone segreta’, per cinque prime serate. Stavolta, pero’, non in veste di attrice bensì di conduttrice.

Accanto a Serena Rossi, pronti a sedersi sulla poltrona bianca per lasciare che la musica racconti di sé, saranno Luca Argentero, Franca Leosini, Virginia Raffaele, Carlo Conti, Veronica Pivetti, Cesare Bocci e Marco Tardelli.

Continua il momento d’oro della bellissima e talentuosa attrice partenopea, che in una lunga intervista a cuore aperto, rilasciata a Gente, ha parlato della sua carriera e delle persone che l’hanno ispirata fin da bambina:”Sono cresciuta guardando Raffaella Carrà, i suoi varietà mi mettevano grande gioia. Ricordo che eravamo in famiglia, tutti seduti sul divano di casa, a Napoli, e sognavo: ‘Chissà, un giorno magari anche io…‘. Sentivo un fuoco dentro e volevo esprimerlo“.

Serena, che sul palco dell’Ariston ha incantato tutti, ha parlato del rapporto con se stessa e con la sua fisicità. “Da ragazzina ero più tonda e più vulnerabile. Visto che i canoni di bellezza del momento non corrispondevano a come ero io, temevo il giudizio degli altri“.

SERENA E DAVIDE: “I PRIMI ANNI INSIEME E’ STATO UN AMORE TORMENTATO”

Serena ha raccontato anche della sua lunga storia d’amore con il compagno Davide Devenuto. I fan da anni aspettano le nozze ma l’attrice ha svelato:”Per il momento stiamo bene così: abbiamo comprato casa insieme, abbiamo un figlio che adoriamo e insieme abbiamo anche una nostra casa di produzione. Se un domani decidessimo di sposarci, sarebbe un sì intimo, il meno chiassoso possibile.