Tony e Tina Colombo nonostante si siano trasferiti a Dubai, continuano a seguire i loro “affari”. La coppia da qualche tempo ha avviato una sorta di attività promozionale dai rispettivi profili social. Come se fossero veri e propri influencer, il cantante neomelodico e la sua consorte sponsorizzano diverse attività. In una diretta avevano spiegato che era un modo per aiutare le persone.

Il videomessaggio di Tony Colombo per San Valentino

Adesso per San Valentino Tony e Tina hanno avuto un’altra idea commerciale: la creazione di un videomessaggio di auguri. Colombo ha iniziato ad anticipare questo “speciale dono” per la Festa di San Valentino attraverso le sue storie su Instagram. Si tratterebbe di un augurio fatto direttamente dal cantante e la sua consorte, che contano migliaia di followers.

Colombo non ha specificato quale sia il prezzo di questo videomessaggio, ma si tratterebbe di un ‘buon augurio’ dalla coppia, che è più innamorata che mai. Tony e Tina, infatti, starebbero pensando anche di allargare la famiglia.