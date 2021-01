0 Facebook Tony Colombo e Tina Rispoli a Dubai pronti ad avere un figlio: “Abbiamo tutte le intenzioni” Spettacolo 25 Gennaio 2021 18:17 Di redazione 1'

Dopo il trasferimento a Dubai, il nuovo progetto di Tony Colombo e Tina Rispoli è quello di avere un bambino. La coppia pare essere intenzionata ad allargare la famiglia. A comunicarlo è stata lady Colombo durante una delle sue storie su Instagram in cui dà la possibilità ai followers di farle delle domande.

Perché Tony e Tina non hanno un bambino?

Tra i tanti quesiti che le hanno posto, è arrivato anche quello sul bambino: “State provando ad avere un bambino o lo avete in progetto in futuro?”. Tina senza problemi ha confermato che lei e suo marito avrebbero il desiderio di fare un figlio assieme: “Abbiamo tutte le intenzioni di fare un figlio“.

La cicogna in casa Colombo

Una domanda simile è arrivata anche in un secondo momento e Tina ha ribadito che “Quando Dio vorrà” è pronta a diventare mamma. Lei e Tony avevano già provato ad avere un figlio, ma lei ha avuto un aborto. Fu un grande dolore per la coppia che però ha deciso di rimettersi a lavoro. Dunque, non ci resta che attendere l’arrivo della cicogna in casa Colombo.