Tony Colombo e la dedica d’amore alla moglie: “Abbiamo fatto una promessa”

Oggi è l’anniversario della promessa di matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli. Il cantante neomelodico fa una dedica d’amore alla moglie su Instagram per festeggiare la dolce ricorrenza.

“30 Gennaio 2019. Abbiamo promesso di amarci per sempre…..Auguri amore mio!!!”, scrive Colombo a corredo di una foto di quel giorno con tanto di bacio. I due sposini sono a Dubai dove pare si siano trasferiti per condurre uno stile di vita più corrispondente alle proprie possibilità.

Tony e Tina fanno parlare continuamente di loro anche da Dubai. Sono in tantissime le attività che si rivolgono alla coppia per le sponsorizzazioni perché pare proprio che i due facciano miracoli nel far “acchiappare” i follower.