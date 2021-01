0 Facebook Tony Colombo annuncia che non andrà più da Barabra D’Urso e spiega: “A Dubai per vita adagiata” Spettacolo 25 Gennaio 2021 12:34 Di redazione 1'

Tony Colombo in una delle sue ultime storie su Instagram, rispondendo alle domande dei followers, ha fatto un importante annuncio. Il cantante neomelodico ha spiegato che non andrà più in televisione.

Tony Colombo non andrà più in televisione

A chi gli ha domandato perché non è più ospite di Barbara D’Urso, ha chiarito: “Non farò più televisione, me l’hanno già proposto ma non mi interessa più”. Oltre la musica, dunque, Colombo ha deciso di allontanarsi anche dal piccolo schermo. C’è poi chi gli ha chiesto perché lui e Tina abbiano deciso di trasferirsi a Dubai.

La risposta del cantante neomelodico è stata: “Per condurre una vita più adagiata”. L’attenzione si è focalizzata sulla scelta dell’aggettivo che è apparsa inusuale. Ad ogni modo stando a quanto raccontato da Tony Colombo, lui e la moglie avrebbero scelto Dubai per vivere in totale relax e in una realtà che offre innumerevoli confort.