Salerno, addio a Ernesto Gentile: lo storico meccanico è stato ucciso dal Covid Cronaca 1 Febbraio 2021

Una triste notizia ha sconvolto l’intera comunità salernitana. Ernesto Gentile, storico meccanico 68enne, non ce l’ha fatta. A portarselo via il nemico dell’ultimo anno: il coronavirus. La vittima era ricoverata in ospedale.

L’uomo, originario di Colliano, si trovava presso l’ospedale Da Procida. Come riportato da Il Mattino, Ernesto era conosciuto da tutti. Ricordato come una persona per bene e in gamba, il 68enne ha ricevuto tanti messaggi d’affetto.

Noto come ‘l’Argentino’, per gli anni vissuti da giovane in Sud America, Ernesto ha lasciato un grande vuoto.