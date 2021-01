0 Facebook Elisabetta Gregoraci ancora assente al GFVip: “Lei può fare quello che vuole” Spettacolo 19 Gennaio 2021 14:01 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci salta un’altra diretta del Grande Fratello Vip, un’assenza che ha incuriosito nuovamente il pubblico. In tanti si domandano come sia possibile che la show girl, nonostante abbia un contratto, può tirarsi indietro e non partecipare alle dirette.

Perché Elisabetta Gregoraci non ha partecipato al Grande Fratello Vip

La sua presenza ai fini degli ascolti è sicuramente molto importante, motivo per cui la Gregoraci pare sia una delle concorrenti che abbia il cachet più alto. L’ex moglie di Briatore dopo aver saltato una puntata perché era a Dubai, questa volta ha preferito ‘declinare’ l’invito di Signorini per festeggiare i 5 anni della nipotina Ginevra. Un motivo che però non è piaciuto ai telespettatori. “Lei può fare quello che vuole“, “Perché può scegliere di non esserci?”, questi e tanti altri i commenti che si sono susseguiti nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip.

C’è anche chi avrebbe notato un certo nervosismo di Alfonso Signorini a causa dell’assenza di Elisabetta Gregoraci, da sempre ‘pupilla’ del conduttore. Difficile dire se ci sia un collegamento. Sicuramente il direttore di Chi preferirebbe avere la show girl in studio e proprio la sua assenza, ripetuta più di una volta, ha portato a credere a gran parte del pubblico che lei sia ‘privilegiata’ e ‘che tutto le sia concesso’.