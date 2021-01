0 Facebook Tina Rispoli fa un annuncio ai suoi follower: “Vi svelo una cosa molto importante” Spettacolo 19 Gennaio 2021 14:28 Di redazione 2'

Tony e Tina Colombo continuano le loro attività anche se si sono trasferiti a Dubai. Anzi, si potrebbe dire che alcune le abbiano incrementate, come ad esempio il loro nuovo business da influencer. Attraverso i loro profili Instagram, infatti, pubblicizzano moltissime attività, come loro hanno spiegato: “Aiutano le persone in un momento di difficoltà”.

Quando esce l’ultimo cd di Tony Colombo

Intano in cantiere c’è l’ultimo cd in uscita di Tony Colombo, che tempo fa aveva annunciato il suo addio al mondo della musica. Prima, però, farà un ultimo regalo ai suoi fan, un album che segnerà il suo ‘addio’ a questo mondo. Così Tina ha stupito tutti e in un video ha annunciato che due canzoni della raccolta usciranno prima del previsto e che i due video-clip sono in progress.

L’annuncio di Tina Rispoli

“Ragazzi vi svelo una cosa molto importante, voi però dopo fatemi sapere se siete contenti. Una settimana fa ho convinto Tony a far uscire due canzoni – secondo me le più belle del disco – prima dell’uscita del disco. E ve ne dico un’altra, stiamo preparando anche i video e le gireremo a Dubai, non potevamo non farli qui”, queste le parole di Tina Rispoli nel video. Lady Colombo aveva anche chiesto ai suoi follower di commentare con un cuoricino se avessero apprezzato la notizia e l’annuncio è stato accolto dai fan della coppia con molto entusiasmo.

