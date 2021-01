0 Facebook Tragedia a Mondragone per la morte di Michele Rivetti, giovane carrozziere stroncato da un brutto male Cronaca 19 Gennaio 2021 13:37 Di redazione 1'

Tragedia a Mondragone, per la morte del giovane Michele Rivetti. L’uomo era molto conosciuto nella zona per la sua attività di carrozziere. A strapparlo alla vita prematuramente, un brutto male. A lungo ha combattuto contro una malattia aggressiva ma purtroppo non ce l’ha fatta e la scorsa si è spento, lasciando un grande vuoto nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto.

L’uomo lascia la moglie e un figlio piccolo, di nome Mario. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social: “Penso che ormai non siamo più nulla sulla terra… Mi ricordo i giorni che venivi a casa a mangiare da noi, la sera a dormire da noi…le giornate e serate passate insieme, villeggiatura insieme… Le risate insieme tutto…Sei stato unico…R.i.p Miche”, scrive l’amico Mattia.