Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione del Grande Fratello Vip. La show girl fin dal primo giorno si è fatta notare per la sua esuberanza e il suo “caratterino”. Ad appassionare da subito il pubblico è stato il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli che nutre una particolare simpatia nei confronti della show girl. Ma dell’ex moglie di Briatore interessa anche il suo passato e le relazioni che avrebbe fuori dalla casa.

Quanto è pagata Elisabetta Gregoraci per stare al Grande Fratello Vip

In tanti si chiedono quanto guadagna Elisabetta Gregoraci per stare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E’ ormai noto che l’edizione dei personaggi famosi paga differentemente ogni concorrente a seconda dell’appeal che ha con il pubblico e del suo “calibro”. E la show girl è un personaggio che incuriosisce molto, motivo per cui pare proprio che riceva un cachet d’oro per la sua partecipazione al GFVip.

Il cachet di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip

Secondo il tabloid 361magazine, Elisabetta Gregoraci per stare all’interno della casa guadagnerebbe tra i 10 e i 20mila euro a settimana a cui si sommano ulteriori 8mila euro per le singole ospitate che farà nei vari programmi targati Mediaset una volta fuori dalla casa. Più tempo passa al Grande Fratello Vip più guadagna e, fino ad ora, potrebbe aver cumulato già un gruzzoletto che spazia tra i 40 e gli 80mila euro. Insomma una cifra da capogiro.