0 Facebook Perché Elisabetta Gregoraci non ha partecipato alla puntata del Grande Fratello Vip: la decisione Spettacolo 4 Gennaio 2021 18:15 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci ha deciso di non partecipare alla puntata del Grande Fratello Vip di questo lunedì sera. La show girl non sarà presente in diretta poiché non è in Italia. La sua presenza era attesissima dal pubblico, poiché dopo l’avvicinamento tra Giulia e Pierpaolo, in tanti avrebbero voluto un suo commento.

Perché Elisabetta Gregoraci non è in puntata

Già durante l’ultima puntata la Gregoraci era stata molto critica nei confronti di Pierpaolo, adesso che tra lui e Giulia c’è stato anche una notte di passione, le sue parole erano attesissime. Ma Elisabetta ha preferito partire per Dubai, raggiungendo l’ex marito e Nathan. Un’assenza che sarà sicuramente notata e con molta probabilità sottolineata da Alfonso Signorini. A comunicarlo è stata lei stessa attraverso i social.

La Gregoraci non sarà presente, poiché ha dovuto rinunciare a trascorrere il Capodanno con il figlio Nathan a causa di accordi presi in precedenza con il Grande Fratello Vip, così, pena ha potuto svincolarsi, è partita. Sarà una coincidenza che la sua assenza arriva proprio dopo la notte di passione tra Giulia e Pierpaolo? Al GFVip tutto è possibile.